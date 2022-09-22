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Зеленський зібрав Ставку головнокомандувача — що вирішили
Зеленський зібрав Ставку головнокомандувача — що вирішилиhttps://racurs.ua/ua/n175039-zelenskyy-zibrav-stavku-golovnokomanduvacha-scho-vyrishyly.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 22 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Керівники Сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період, — йдеться у повідомленні Офісу президента.
На Банковій також вказали, що члени Ставки верховного головнокомандувача проаналізували стан забезпечення української армії озброєнням та боєприпасами. Учасники засідання також приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.
У режимі відеозв’язку до засідання долучилися командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ ОК «Південь» Андрій Ковальчук.
Загалом у сьогоднішньому засіданні Ставки головнокомандувача взяли участь:
головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний;
начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов;
міністр оборони Олексій Резніков;
секретар РНБО Олексій Данілов;
міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
очільники силових відомств і правоохоронних органів,
керівник Офісу президента Андрій Єрмак та інші.
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