Президент Володимир Зеленський 22 вересня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Керівники Сил оборони та командувачі оперативних напрямків доповіли про оперативну ситуацію на ділянках фронту. Було розглянуто ймовірний характер дій противника у найближчий період, — йдеться у повідомленні Офісу президента.

На Банковій також вказали, що члени Ставки верховного головнокомандувача проаналізували стан забезпечення української армії озброєнням та боєприпасами. Учасники засідання також приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.