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Ракурс
Армия рф в Харькове ударила по рефрижераторам с телами своих солдат

Армия рф в Харькове ударила по рефрижераторам с телами своих солдат (ФОТО)

22 сен 2022, 17:40
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Армія росії вдарила по залізниці Харкова, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура та знищені рефрижератори з тілами російських солдат. Про це 22 вересня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Харків, окупанти нанесли удар по залізниці, була пошкоджена інфраструктура та знищені рефрижератори з тілами російських солдат, які стояли там ще з березня, — вказали у Страткомі ЗСУ.

Там також оприлюднили фото наслідків ударів воєнних злочинців росії.

Источник: Ракурс


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