Чергові злочини російських мародерів виявили у звільнених українських селах. Армія рф знову займалася мародерством на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у четвер повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Солдат запитує у жінки, телефонує жінці. А ми за парканом слухаємо, що він балакає. Він питає, що тобі привезти? Вона відповідає: — Вези все, що є… І машини пральні, і газові плити, і одяг. Все, — розповідає жінка.