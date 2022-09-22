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Ракурс
Пралки, газові плити і одяг — що мародери рф тягнули з українських сіл

Пралки, газові плити і одяг — що мародери рф везли з українських сіл (ВІДЕО)

22 вер 2022, 17:15
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Чергові злочини російських мародерів виявили у звільнених українських селах. Армія рф знову займалася мародерством на тимчасово окупованих територіях України.





Про це у четвер повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Солдат запитує у жінки, телефонує жінці. А ми за парканом слухаємо, що він балакає. Він питає, що тобі привезти? Вона відповідає: — Вези все, що є… І машини пральні, і газові плити, і одяг. Все, — розповідає жінка.

Джерело: Ракурс


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