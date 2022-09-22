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Пралки, газові плити і одяг — що мародери рф тягнули з українських сіл
Пралки, газові плити і одяг — що мародери рф везли з українських сіл (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175021-pralky-gazovi-plyty-i-odyag-scho-marodery-rf-tyagnuly-z-ukrayinskyh-sil-video.htmlРакурс
Чергові злочини російських мародерів виявили у звільнених українських селах. Армія рф знову займалася мародерством на тимчасово окупованих територіях України.
Про це у четвер повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
Солдат запитує у жінки, телефонує жінці. А ми за парканом слухаємо, що він балакає. Він питає, що тобі привезти? Вона відповідає: — Вези все, що є… І машини пральні, і газові плити, і одяг. Все, — розповідає жінка.
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