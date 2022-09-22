Командири рф конфліктують через “стратегію” війни і накази з москви — CNN

https://racurs.ua/ua/n175025-komandyry-rf-konfliktuut-cherez-strategiu-viyny-i-pryami-nakazy-putina-cnn.html

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Офіцери армії росії не мають єдиної позиції щодо того, як відповісти на контрнаступ Збройних сил України, а російські генерали подекуди отримують прямі вказівки від воєнного злочинця, президента рф володимира путіна. Як пише CNN з посиланням на дані американської розвідки, серед російських командирів існують значні розбіжності щодо того, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення власних оборонних позицій.

За даними одного із джерел, перехоплені розвідувальні дані свідчать, що офіцери рф скаржаться друзям і рідним на рішення, які ухвалює москва. Коментуючи інформацію про вказівки від путіна, джерела CNN назвали це вкрай незвичайною тактикою управління в сучасній армії, яка вказує на те, що збройні сили рф є нефункціональною командною структурою.

Водночас західні чиновники вважають, що навіть якщо російська армія зможе обʼєднатися довкола єдиної стратегії, вона обмежена у своїй здатності дати стратегічну відповідь на контрнаступальну операцію Києва. Західні експерти скептично ставляться до того, що мобілізація допоможе кремлю швидко розгорнути велику кількість військ в Україні, з огляду на поточні проблеми з поставками та моральним духом.