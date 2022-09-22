Окупанти хочуть тягнути дітей на псевдореферендуми задля явки - СБУ

https://racurs.ua/ua/n175024-okupanty-hochut-tyagnuty-ditey-na-psevdoreferendumy-zadlya-yavky-sbu.html

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Служба безпеки України викрила плани окупантів щодо залучення дітей до голосування на псевдореферендумі терористичної організації «днр». Як повідомляють у спецслужбі 22 вересня, для «накрутки показників» явки воєнні злочинці росії планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але виїхали до рф.

Щоб посилити контроль за «явкою», неповнолітніх мають супроводжувати до «виборчих дільниць» їх батьки, опікуни або представники так званих «дитячих будинків», — зазначають в СБУ.

Перехоплені документи «днр» вказують на те, що на тимчасово окупованій території Донеччини загарбники планують задіяти у псевдоголосуванні підлітків віком від 13 до 17 років. Таким чином вони хочуть збільшити нестачу «голосів» і «явку».

Відповідні зміни до «виборчого процесу» його московські куратори доручили так званій «центральной ізбіратєльной комісії днр», — йдеться у повідомленні.

Українська спецслужба вже ідентифікувала всіх організаторів.

Нагадаємо, 20 вересня очільники адміністрацій окупованих росією територій України оголосили про проведення 23−27 вересня так званих «референдумів» про приєднання тимчасового окупованих територій України до росії.