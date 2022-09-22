Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія рф у Харкові поцілила по рефрижераторах з тілами своїх солдат
Армія рф у Харкові поцілила по рефрижераторах з тілами своїх солдат (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175022-armiya-rf-u-harkovi-pocilyla-po-refryjeratorah-z-tilamy-svoyih-soldat-foto.htmlРакурс
Армія росії вдарила по залізниці Харкова, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура та знищені рефрижератори з тілами російських солдат. Про це 22 вересня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
Харків, окупанти нанесли удар по залізниці, була пошкоджена інфраструктура та знищені рефрижератори з тілами російських солдат, які стояли там ще з березня, — вказали у Страткомі ЗСУ.
Там також оприлюднили фото наслідків ударів воєнних злочинців росії.
.