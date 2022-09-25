Запорізька АЕС, фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n175125-dekilka-raziv-my-buly-za-krok-vid-avariyi-na-zaes-minenergetyky.html

Ракурс

Світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість українських ядерних технологій до збройної агресії рф.

Вже кілька разів ми були за крок від аварії на окупованій рашистами Запорізькій атомній електростанції. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ.

Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об'єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків — це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС, — наголошує Галущенко.

За словами міністра, має бути розроблений дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об'єкти мирної атомної енергетики.

Саме це питання, зазначає Галущенко, він обговорював на тристоронній зустрічі з міністром енергетики США Дженніфер Гренголм та генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час робочого візиту до американського Піттсбургу, де 21−23 вересня проходив перший Глобальний форум чистої енергетики.

росія не цуратиметься жодних засобів, аби зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця в наглядових радах своїх компаній, а сьогодні — безпідставно його перекриває і провокує 10-кратне зростання цін, а завтра — розпочинає війну проти мирної країни, яка не піддалася на енергетичний шантаж. Україна — яскраве тому підтвердження, — наголошує чиновник.

Запорізька АЕС — найбільша атомна станція Європи — 4 березня була захоплена російськими військами. Рашисти на майданчику станції розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію, зокрема і саму станцію. Такі дії росіян, зокрема, вже призводили до відключення енергоблоків АЕС.