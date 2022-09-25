Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Збиття іранського безпілотника, скріншот відео

ЗСУ знищили іранського «Шахіда», який намагався атакувати Миколаїв (ВІДЕО)

25 вер 2022, 18:12
999

Українські військові знищили дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, яким рашисти намагалися атакувати Миколаїв.





Безпілотник було збито сьогодні, 25 вересня, близько 15.00 військовослужбовцями бойової обслуги зенітного ракетного полку Повітряного командування «Центр». Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також опубліковане відео, котре показує момент знищення безпілотника ракетою.

Нагадаємо, українські військові наразі вивчають тактику рашистів у використанні іранських дронів. Відомо, що ці дрони керовані, вони часто під час атаки змінюють напрямок руху.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів