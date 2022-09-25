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Ірина Верещук, фото: «Укрінформ»

Кількість українців, які досі перебувають в полоні рашистів, назвала Верещук

25 вер 2022, 17:37
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У російському полоні перебувають 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.





Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про це в інтерв’ю «BBC News Україна».

Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше — там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають, — зазначила Верещук.

При цьому віце-прем'єр наполягає, що росія має саме повернути цивільних, а не обмінювати.

Верещук також додала, що серед полонених багато жінок.

Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з «Азовсталі» вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводяться страшно, — зазначає Верещук.

Вона наголошує, що рашисти знущаються з полонених жінок, б’ють та тортурують їх.

Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі, — додає віце-прем'єр.

Джерело: «BBC News Україна»


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