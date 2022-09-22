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Унікальні кадри повернення з полону захисників України показала СБУ
Унікальні кадри обміну й емоції захисників України показала СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175030-unikalni-kadry-obminu-y-emociyi-zahysnykiv-ukrayiny-pokazala-sbu-video.htmlРакурс
Унікальне відео повернення з російського полону захисників України показала 22 вересня Служба безпеки України. У ніч на четвер стало відомо про обмін полоненими між Києвом та москвою.
Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них — бійці полку «Азов». За них Україна віддала кремлю кума воєнного злочинця рф володимира путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених. Цей обмін став найбільшим від 24 лютого.
Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. Це без перебільшення — історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали — про них не забудуть та обов’язково повернуть додому. І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі! — зазначили в СБУ.
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