Уникальные кадры обмена и эмоции защитников Украины показала СБУ

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Унікальне відео повернення з російського полону захисників України показала 22 вересня Служба безпеки України. У ніч на четвер стало відомо про обмін полоненими між Києвом та москвою.

Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них — бійці полку «Азов». За них Україна віддала кремлю кума воєнного злочинця рф володимира путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених. Цей обмін став найбільшим від 24 лютого.