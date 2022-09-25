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Російські ракети продовжують загрожувати Україні
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175122-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі росія станом на сьогодні, 25 вересня, розмістила на бойовому чергуванні чотири носії крилатих ракет «Калібр».
Їхній загальний залп становить 24 ракети. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ
У Середземному морі розміщені п’ять носіїв «калібрів».
В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 37 суден, з них чотири судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 22 судна, з них два судна рухалось з протоки Босфор.
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