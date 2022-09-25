Російські ракети продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n175122-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі росія станом на сьогодні, 25 вересня, розмістила на бойовому чергуванні чотири носії крилатих ракет «Калібр».

Їхній загальний залп становить 24 ракети. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ

У Середземному морі розміщені п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили: