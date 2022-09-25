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Бійці «Азову» ховають окупантів, тіла яких кинуло командування, скріншот відео

Бійці «Азову» поховали окупантів, тіла яких кинуло командування рашистів (ВІДЕО)

25 вер 2022, 16:36
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Відео, на якому українські військові з полку «Азов» ховають російських окупантів, котрих кинуло їхнє командування, у своєму YouTube-каналі оприлюднив український журналіст Юрій Бутусов.





Це відео було зняте у липні в Запорізькій області, повідомляє видання «Цензор.нет»

Загиблих окупантів поховали в посадці, при тому, що російські війська були доволі близько до цього місця — близько 200−300 м.

Також неподалік захисники України виявили унітаз, який рашисти поцупили в цивільних.

На відео можна побачити, що загиблі рашисти були екіпіровані радянськими касками.

Дешевий розхідний матеріал Путіна у війні проти свободи, — наголошує журналіст.

Джерело: «Цензор.нет»


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