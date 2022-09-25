Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бойцы «Азова» хоронят оккупантов, тела которых бросило командование, скриншот видео

Бойцы «Азова» похоронили оккупантов, тела которых бросило командование рашистов (ВИДЕО)

25 сен 2022, 16:36
999

Відео, на якому українські військові з полку «Азов» ховають російських окупантів, котрих кинуло їхнє командування, у своєму YouTube-каналі оприлюднив український журналіст Юрій Бутусов.





Це відео було зняте у липні в Запорізькій області, повідомляє видання «Цензор.нет»

Загиблих окупантів поховали в посадці, при тому, що російські війська були доволі близько до цього місця — близько 200−300 м.

Також неподалік захисники України виявили унітаз, який рашисти поцупили в цивільних.

На відео можна побачити, що загиблі рашисти були екіпіровані радянськими касками.

Дешевий розхідний матеріал Путіна у війні проти свободи, — наголошує журналіст.

Джерело: «Цензор.нет»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров