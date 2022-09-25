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Во время протестов в Дагестане, скриншот видео

В Дагестане протестуют против мобилизации, полиция стреляет в воздух (ВИДЕО)

25 сен 2022, 15:51
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У рф в Республіці Дагестан місцеві жителі протестують проти проти проголошеної російським диктатором володимиром путіним мобілізації. Так, сьогодні, 25 вересня, жителі села Ендірей у Хасав’юртівському районі перекрили федеральну трасу Хасав’юрт-Махачкала.





Поліція пострілами у повітря вочевидь спробувала розігнати протестувальників. Про це повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що з цього села мобілізаційні повістки отримали 110 людей, при загальній кількості населення близько 8,4 тис. Тож односельці вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків.

Чи є постраждалі або затримані, наразі невідомо.

Джерело: Meduza


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