Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під час протестів у Дагестані, скріншот відео

У Дагестані протестують проти мобілізації, поліція стріляє у повітря (ВІДЕО)

25 вер 2022, 15:51
999

У рф в Республіці Дагестан місцеві жителі протестують проти проти проголошеної російським диктатором володимиром путіним мобілізації. Так, сьогодні, 25 вересня, жителі села Ендірей у Хасав’юртівському районі перекрили федеральну трасу Хасав’юрт-Махачкала.





Поліція пострілами у повітря вочевидь спробувала розігнати протестувальників. Про це повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що з цього села мобілізаційні повістки отримали 110 людей, при загальній кількості населення близько 8,4 тис. Тож односельці вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків.

Чи є постраждалі або затримані, наразі невідомо.

Джерело: Meduza


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів