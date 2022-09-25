Під час протестів у Дагестані, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175120-u-dagestani-protestuut-proty-mobilizaciyi-policiya-strilyaie-u-povitrya-video.html

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У рф в Республіці Дагестан місцеві жителі протестують проти проти проголошеної російським диктатором володимиром путіним мобілізації. Так, сьогодні, 25 вересня, жителі села Ендірей у Хасав’юртівському районі перекрили федеральну трасу Хасав’юрт-Махачкала.

Поліція пострілами у повітря вочевидь спробувала розігнати протестувальників. Про це повідомляє видання Meduza.

Зазначається, що з цього села мобілізаційні повістки отримали 110 людей, при загальній кількості населення близько 8,4 тис. Тож односельці вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків.

Чи є постраждалі або затримані, наразі невідомо.

Джерело: Meduza