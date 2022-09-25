ЄС розробляє новий пакет антиросійських санкцій, фото:

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Оскільки країни G7 вже ще працюють над деталями обмеження ціни на нафту, вона, ймовірно, не буде включена до нового пакету санкцій ЄС проти росії.

Про це сьогодні, 25 вересня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив редактор «Радіо Вільна Європа» Ріхард Йозв’як.

Але, ймовірно, будуть введені санкції на хімікати, машини, сталеварну продукцію (у сумі 12 млрд євро) + дюжина списків за «референдуми», — наголошує Йозв’як.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляло, що наступного тижня Європейська комісія представить письмову пропозицію щодо нового пакету антиросійських санкцій, а ухвалити їх можуть вже 6−7 жовтня — на наступному засіданні Європейської ради.