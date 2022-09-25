росія піймала облизня від союзника в Європі щодо псевдореферендумів в Україні

https://racurs.ua/ua/n175118-psevdoreferendumy-v-ukrayini-rosiya-piymala-oblyznya-vid-souznyka-v-ievropi.html

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Від росії відмежувався один з союзників в Європі — Сербія. Ця країна, «згідно з міжнародним правом», не може прийняти результати референдумів у днр, лнр, Херсонщині та Запоріжжі.

Про це заявив після повернення з Генасамблеї ООН глава МЗС Сербії Нікола Селакович.

Він сказав, що, згідно зі Статутом ООН та принципами і нормами міжнародного права, Сербія не визнає результати так званих «референдумів» на окупованих українських територіях.

З іншого боку, це повністю суперечило б нашим національним інтересам, нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету й відданості принципу непорушності кордонів, — процитували Селаковича в МЗС Сербії.

Історія питання

Серби та Сербія традиційно вважаються друзями, партнерами і навіть «родичами» росіян і рф. Зараз це ще і п’ята колона в Європі, на яку кремлівський режим спирається. Серби люблять проводити паралелі із росіянами, вважаючи, що вони брати по вірі, історії, культури, нещастям. Москва цим завжди користувалася і продовжує це роботи та надалі у своїх інтересах, створюючи образ захисниці знедолених сербів та інших слов’янських народів на Балканах.

Сербам це дозволяє досить нахабно поводити себе у регіоні, дратувати сусідів, Європейський Союз та США. Така поведінка притаманна і Сербії, і Республіці Сербській.

Нинішнього президента Александара Вучича у ЄС багато разів остерігали від подвійних ігрищ, але він нічого не змінює у своїй зовнішній політиці.

Після початку повномасштабного нападу рф на Україну Сербія стала єдиною країною-кандидатом в члени ЄС, яка відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. В Белграді проходять масові пропутінські марші, а на боці бойовиків фейкових квазіутворень продовжують воювати сербські найманці.