В окупованому Бердянську пролунав вибух поблизу штабу псевдореферендуму

В окупованому Бердянську пролунав вибух поблизу штабу псевдореферендумуhttps://racurs.ua/ua/n175117-v-okupovanomu-berdyansku-prolunav-vybuh-poblyzu-shtabu-psevdoreferendumu.htmlРакурс
У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста.
Поруч з місцем штабу окупантів «Мы вместе с россией» вибухнула автівка. Там сьогодні збирались відкрити дільницю фейкового референдуму.
Місцеві медіа повідомляють, що місце події оточене, рух транспорту навколо місця вибуху закрито, у районі будівлі виконкому здіймається дим.
Нагадаємо, що з 23 вересня на тимчасово окупованих територіях росія проводить незаконні референдуми. Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що через низьку явку загарбники вирішили залучити до цього процесу своїх військових.
У зв’язку з низьким відсотком відвідування «виборчих дільниць» працівники «виборчих комісій» у супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил російської федерації ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.
Крім того, після оголошення «часткової мобілізації» чоловіки, які на окупованих територіях отримали російські паспорти отримують і повістки. Їх мають залучити до складу збройних сил рф.