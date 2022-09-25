В окупованому Бердянську пролунав вибух поблизу штабу псевдореферендуму

https://racurs.ua/ua/n175117-v-okupovanomu-berdyansku-prolunav-vybuh-poblyzu-shtabu-psevdoreferendumu.html

Ракурс

У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста.

Поруч з місцем штабу окупантів «Мы вместе с россией» вибухнула автівка. Там сьогодні збирались відкрити дільницю фейкового референдуму.

Місцеві медіа повідомляють, що місце події оточене, рух транспорту навколо місця вибуху закрито, у районі будівлі виконкому здіймається дим.

Російські ЗМІ повідомили про вибух саморобного пристрою, постраждалих за словами окупаційної влади немає.

Нагадаємо, що з 23 вересня на тимчасово окупованих територіях росія проводить незаконні референдуми. Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що через низьку явку загарбники вирішили залучити до цього процесу своїх військових.

У зв’язку з низьким відсотком відвідування «виборчих дільниць» працівники «виборчих комісій» у супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил російської федерації ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

Крім того, після оголошення «часткової мобілізації» чоловіки, які на окупованих територіях отримали російські паспорти отримують і повістки. Їх мають залучити до складу збройних сил рф.