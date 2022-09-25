Окупанти показали міжнародних спостерігачів на циркових шоу-референдумах

https://racurs.ua/ua/n175100-okupanty-pokazaly-mijnarodnyh-sposterigachiv-na-cyrkovyh-shou-referendumah.html

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Стало відомо, з яких країн приїхали «спостерігачі» на псевдореферендуми. Представники деяких країн, присутні як «спостерігачі» на організованих російськими загарбниками псевдореферендумах, беруть участь у колективному злочині проти незалежної держави Україна.

Це представники самої росії, а також білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

На росТБ показали розмову з так званим спостерігачем з ПАР. Жінка хвалить організаторів цього циркового шоу за відсутність списків учасників буцімто голосування.

Тим часом в зруйнованих та тимчасово окупованих Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному росіяни заявляють про явку від 41 до 46%, але списків населення, яке в цих містах залишилося, не мають.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що «ніде не оголошується кількість тих, хто віддав голос, — лише відсоток».

Робота співробітників «дільниць», за словами Гайдая, тепер не обмежується обходом житлових будинків. Тепер озброєні люди оглядають місця масового скупчення людей та направляють на «виборчі дільниці».