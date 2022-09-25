Російський Су-30 не втік від "Стінгера"

Відео філігранної роботи зі знищення ворожого СУ-30 на Харківщині опублікував міністр оборони Олексій Резніков.

Російський штурмовик приземлили воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка 24 вересня на Харківщині. Як пише міністр на своїй сторінці у Фейсбук, літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger («Стінгер»).

Російський пілот маневрував чи заходив на атаку на низькій висоті, де його й наздогнала ракета з ПЗРК, випущена українськими бійцями.

В листопаді минулого року у Вашингтоні на моє прохання надати Україні Stingers мені відповідали: «Це неможливо». Але вже в січні, за згодою США, ми отримали від наших друзів — Литви, першу партію ПЗРК. Сьогодні наші Герої нищать ними окупантів. Дякую нашим Воїнам за звитягу. Дякую нашим партнерам за підтримку. Те, що вам здається неможливим — можливе. В майбутньому, — прокоментував відео Резніков.