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Ракурс
Российский Су-30 не скрылся от «Стингера»

Российский Су-30 не скрылся от «Стингера» (ВИДЕО)

25 сен 2022, 08:30
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Відео філігранної роботи зі знищення ворожого СУ-30 на Харківщині опублікував міністр оборони Олексій Резніков.





Російський штурмовик приземлили воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка 24 вересня на Харківщині. Як пише міністр на своїй сторінці у Фейсбук, літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger («Стінгер»).

Російський пілот маневрував чи заходив на атаку на низькій висоті, де його й наздогнала ракета з ПЗРК, випущена українськими бійцями.

В листопаді минулого року у Вашингтоні на моє прохання надати Україні Stingers мені відповідали: «Це неможливо». Але вже в січні, за згодою США, ми отримали від наших друзів — Литви, першу партію ПЗРК. Сьогодні наші Герої нищать ними окупантів. Дякую нашим Воїнам за звитягу. Дякую нашим партнерам за підтримку. Те, що вам здається неможливим — можливе. В майбутньому, — прокоментував відео Резніков.

Источник: Ракурс


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