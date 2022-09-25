Одессу атаковали вражеские дроны-камикадзе, в Запорожье прилетело 10 ракет

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Одесу знов атакували ворожі дрони-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.

Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає, повідомили в ОК «Південь».

Уночі росіяни також випустили до 10 ракет по Запоріжжю та селу на околиці. Наразі відомо про трьох поранених. В одному з районів міста знеструмлена електропідстанція.

Голова ОВА Олександр Старух розповів, що ракети потрапили до різних місць обласного центру та за його межами.

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя зазнали руйнувань житлові будинки, заклади освіти та лікарня, повідомив в. о міського голови Анатолій Куртєв.

Внаслідок нічних обстрілів Миколаївщини руйнувань зазнали житлові будинки та водогін, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

На місці влучання вже працюють ремонтні бригади та комунальники.