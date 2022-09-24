Дату «присоединения» оккупированных территорий к рф назвали росСМИ. Фото: focus.ua

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Країна-агресор рф може заявити про «приєднання» окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей вже у наступну п’ятницю, 30 вересня.

Проекти законів про входження окупованих територій до росії можуть внести до держдуми ввечері 28. А незаконні законопроекти можуть бути розглянуті на позачерговому засіданні вже 29 вересня. Сама ж «процедура входження» окупованих територій до складу росії" може відбутися 30 вересня. Про це повідомляють пропагандистські медіа ТАСС та РІА «Новости».

Джерела повідомляють, що саме 30 вересня глава рф володимир путін може виступити з посланням до федеральних зборів.

А російське видання «Верстка» пише, що звернення путіна до федеральних зборів 30 вересня буде проведено за аналогією з 2014 роком, коли країна-агресор незаконно анексувала український Крим.

Нагадаємо, незаконні терористичні утворювання ЛНР та ДНР, а також окупаційна влада захоплених територій Запорізької та Херсонської областей 20 вересня у поспішному порядку та одні за одним оголосили, що найближчим часом проведуть «референдуми» про приєднання до рф. Так зване «голосування» під дулами автоматів стартувало 23 вересня й триватиме по 27 вересня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наміри російських окупантів провести так звані референдуми на окупованих територіях не змінять позиції України.

Джерела: ТАСС, РІА «Новости», «Верстка»