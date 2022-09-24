Протесты против мобилизации вновь вспыхнули в рф. Фото: «ОВД-Инфо»

https://racurs.ua/n175096-protesty-protiv-mobilizacii-vnov-vspyhnuli-v-rf-zaderjany-uje-bolee-700-chelovek.html

Ракурс

Масові протести проти мобілізації, яку оголосив диктатор володимир путін, знову відбуваються у російських містах.

Громадяни рф у суботу, 24 вересня вийшли на вулиці з різними гаслами, адресованими переважно путіну. Російські силовики вже затримали багато мітингувальників. Станом на 20.50 затримано вже понад 737 осіб у 32 російських містах. У Москві відомо про 374 затриманих, Санкт-Петербурзі — 127. Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

Тим часом в соціальних мережах очевидці публікують кадри жорстокого затримання протестувальників. Поліція та росгвардія гамселять своїх громадян кийками, застосовують електрошокери.

Нагадаємо, часткова мобілізація на війну проти України була оголошена путіним 21 вересня.

Міністр оборони рф сергій шойгу заявляв, що необхідно відправити на фронт 300 тис. осіб. А російські ЗМІ повідомили, що у сьомому пункті указу путіна про мобілізацію (під грифом «для службового користування») зазначено, що в армію можуть призвати до мільйона осіб.

Крім того, в росії вже ухвалено нові закони, які передбачають 10 років тюрми за дезертирство, здачу у полон, мародерство та неявку до військкомату.

Джерело: «ОВД-Инфо»