путін підписав закон про 10 років тюрми за дезертирство. Фото: Нугзар Метревелі

https://racurs.ua/ua/n175090-rosiyanam-davatymut-10-rokiv-za-dezertyrstvo-i-polon-putin-pidpysav-ukaz.html

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Закон про пакет поправок до кримінального кодексу російської федерації 24 вересня підписав президент країни-агресора володимир путін.

Цей закон вносить до кримінального кодексу рф поняття «мобілізація», «воєнний стан» і «воєнний час». Таким чином за добровільну здачу у полон російських окупантів відправлятимуть у тюрму. Строк за це правопорушення передбачений від трьох до 10 років. Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації.

За мародерство передбачено 15 років за ґратами. Також мобілізовані нарівні з контрактниками будуть нести відповідальність за неявку або самовільне залишення місця служби (дезертирство). Зокрема, якщо подібна відсутність у частині триматиме понад місяць, то передбачається від п’яти до 10 років колонії.

Крім того, 10 років тюрми загрожуватиме за неявку до військкомату після отримання повістки та за відмову брати участь у військових або бойових діях під час воєнного стану або в умовах збройного конфлікту.

Підписаний путіном документ також запроваджує низку статей про невиконання державного оборонного замовлення і порушення умов державного контракту.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що у сьомому пункті указу президента росії володимира путіна про мобілізацію (під грифом «для службового користування») зазначено, що в армію можуть призвати до мільйона осіб.