Громкие взрывы прогремели вблизи Мариуполя. Фото:

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Ракурс

Потужні вибухи прогриміли у Маріупольському районі Донецької області.

Через кілька годин після цих вибухів у самому Маріуполі спрацювала російська система протиповітряної оборони. О 17.08 пролунав гучний вибух в районі Юрївки під Маріуполем. А вже о 17.18 було чути вибух у районі села Урзуф, що належить до Мангушської селищної громади. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Також зазначається, що о 19.02 у самому Маріуполі спрацювала ворожа ППО, яку окупанти розвернули в самому місті.

Гарні передвісники повернення додому. В Україну, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, 5 вересня в Маріуполі пролунав гучний вибух. Рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію щонайменше одного окупанта. А 13 серпня вибухи гриміли не лише в Маріуполі, але й у Мелітополі.