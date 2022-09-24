Жозеп Боррель прокомментировал ядерные угрозы путина. Фото:

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Погрози президента рф володимира путіна про можливість застосування ядерної зброї проти України потрібно сприймати всерйоз.

Повномасштабна війна російської федерації проти України досягла «небезпечного моменту». Таку заяву зробив глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

За його словами, через сім місяців після початку російського вторгнення в Україну аналітики погоджуються, що сили путіна відступають, але, за словами Борреля, має бути досягнуте «дипломатичне рішення», яке «збереже суверенітет і територіальну цілісність України». В іншому випадку війна може припинитися, але миру не буде й через деякий час може спалахнути новий конфлікт.

Очільник європейської дипломатії додав, що коли путін заявляв про те, що не блефує, коли говорив про «використання всіх доступних засобів», то такі заяви варто сприймати серйозно.

Нагадаємо, глава рф володимир путін у своєму зверненні заявив, що «захищатиме територіальну цілісність і незалежність рф» усіма доступними способами, зокрема й за допомогою ядерної зброї.

У воєнній розвідці України не виключили, що країна-агресор може застосувати ядерну зброю, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України.

Джерело: BBC