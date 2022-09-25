Оккупанты показали международных наблюдателей на цирковых шоу-референдумах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175100-okkupanty-pokazali-mejdunarodnyh-nabludateley-na-cirkovyh-shou-referendumah-video.htmlРакурс
Стало відомо, з яких країн приїхали «спостерігачі» на псевдореферендуми. Представники деяких країн, присутні як «спостерігачі» на організованих російськими загарбниками псевдореферендумах, беруть участь у колективному злочині проти незалежної держави Україна.
Це представники самої росії, а також білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.
На росТБ показали розмову з так званим спостерігачем з ПАР. Жінка хвалить організаторів цього циркового шоу за відсутність списків учасників буцімто голосування.
Тим часом в зруйнованих та тимчасово окупованих Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному росіяни заявляють про явку від 41 до 46%, але списків населення, яке в цих містах залишилося, не мають.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що «ніде не оголошується кількість тих, хто віддав голос, — лише відсоток».
Робота співробітників «дільниць», за словами Гайдая, тепер не обмежується обходом житлових будинків. Тепер озброєні люди оглядають місця масового скупчення людей та направляють на «виборчі дільниці».
За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з білорусі та Камеруну, — пише голова Луганської ОВА.