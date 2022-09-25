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Ракурс
Окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

Окупанти порахували відсотки на фейкових референдумах ще на початку вересня (АУДІО)

25 вер 2022, 13:36
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Окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.





Нинішнє незаконне «голосування» створене просто для картинки на російському телебаченні.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у «керівництві л/днр».

Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики «днр». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении „днр“ в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации». Все, — розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.

Жінки бідкаються, що росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.

Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория россии и тоже будут гатить, и все. Ну, кто докажет — кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали, — резюмує співрозмовниця.

«Ракурс» повідомляв, що окупанти привезли на окуповані території представників семи країн як міжнародних спостерігачів на фейкові референдуми про приєднання до рф.

Джерело: Ракурс


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