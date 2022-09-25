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Российские ракеты продолжают угрожать Украине

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

25 сен 2022, 16:58
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У Чорному морі росія станом на сьогодні, 25 вересня, розмістила на бойовому чергуванні чотири носії крилатих ракет «Калібр».





Їхній загальний залп становить 24 ракети. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ

У Середземному морі розміщені п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 37 суден, з них чотири судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 22 судна, з них два судна рухалось з протоки Босфор.

Источник: Ракурс


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