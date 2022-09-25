Іранські дрони керовані, під час атаки змінюють напрямок руху, заявили українські військові

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На тлі постійних атак дронів іранського виробництва по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах ситуацію прокоментувала голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Дрони керовані, вони часто під час атаки змінюють напрямок руху. Зараз наші війська вивчають тактику ворога у використанні цієї зброї. Бойові методи окупантів вдасться розгадати. Тактико-технічні характеристики ще не вивчені повністю, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається. Думаю, що найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо всіх, — заявила 25 вересня Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, російські війська можуть запускати дрони не до всіх регіонів через обмежену дальність польоту.

Московитські війська почали активно використовувати іранську зброю у вересні. Особливо багато запусків по Одесі. Терористи атакували місто і вранці 25 вересня.