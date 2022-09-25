Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Іранські дрони керовані, під час атаки змінюють напрямок руху, заявили українські військові

Іранські дрони керовані, під час атаки змінюють напрямок руху, заявили українські військові

25 вер 2022, 11:45
999

На тлі постійних атак дронів іранського виробництва по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах ситуацію прокоментувала голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.





Дрони керовані, вони часто під час атаки змінюють напрямок руху. Зараз наші війська вивчають тактику ворога у використанні цієї зброї. Бойові методи окупантів вдасться розгадати. Тактико-технічні характеристики ще не вивчені повністю, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені. Зараз це вивчається. Думаю, що найближчим часом повідомимо та зорієнтуємо всіх, — заявила 25 вересня Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, російські війська можуть запускати дрони не до всіх регіонів через обмежену дальність польоту.

Московитські війська почали активно використовувати іранську зброю у вересні. Особливо багато запусків по Одесі. Терористи атакували місто і вранці 25 вересня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів