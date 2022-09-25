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Ракурс
Звільнена днями з полону медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Звільнена днями з полону медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку

25 вер 2022, 11:11
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Звільнена днями з полону Мар’яна Мамонова народила у ніч проти 25 вересня у Волинському перинатальному центрі дівчинку. Вага немовляти 3,2 кг.





Звільнена днями з полону медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Мама з дитиною — у задовільному стані, інформують «Волинські новини». Медик Мамонова потрапила в полон в Маріуполі у квітні, перебувала в полоні з іншими захисниками Азовсталі, в тому числі — в колонії в Оленівці.

28 вересня Мар’яна Мамонова, військовий медик з Рівненщини, яка перебувала в полоні вагітною, також повернулась додому.

Джерело: Ракурс


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