200 українських героїв за кума путіна - що відомо про великий обмін полоненими

https://racurs.ua/ua/n175003-200-ukrayinskyh-geroyiv-za-kuma-putina-scho-vidomo-pro-velykyy-obmin-polonenymy.html

Ракурс

Україна повернула 21 вересня з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових «Азову».

Обмін відбувся у Чернігівській області. Серед звільнених на фото, які поширюють у мережі, — керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним Пташка та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

Обмін пройшов у декілька етапів і у дуже різних локаціях. З російського полону Україна повернула 215 людей.

Це військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Серед них — офіцери, командири, Герої України, захисники «Азовсталі» і вагітні жінки-військові.

В Офісі президента розповіли, що Денис Прокопенко (Редіс), Сергій Волинський (Волина), Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко — українські командири з «Азовсталі» — вже перебувають у безпеці. Це результат особистих домовленостей президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Ердоганом.

Президент Зеленський заявив, що п’ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну. У Туреччині вони перебуватимуть під особистим протекторатом турецького президента та в комфортних умовах. Також вони матимуть можливість проводити особисті зустрічі. Також серед звільнених — 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд.

З полону повернули й Дмитра Козацького, чиї фото з «Азовсталі» облетіли світ.

Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі обміну Медведчука на українських героїв. Він сказав, що ця процедура не перешкоджає розгляду справ кума путіна у суді:

Це стосується й ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого.

Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Так, аби врятувати життя та здоров’я наших захисників, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прийняв рішення про здійснення обміну. Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора.

Нагадаємо, що Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258−3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) КК України.

Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» — на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання: повернути наших героїв. Результат: наші герої — вільні, — прокоментував обмін голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вдома…найкраща земля в світі, реально», — каже один зі звільнених з російського полону українських військових.

У мережі у ніч проти 22 вересня з’явилися перші фотографії з очільником патрульної поліції Маріуполя Михайлом Вершиніним, парамедикинею з «Госпіталієрів» Катериною Поліщук із позивним «Пташка» та морського піхотинця Михайла Діанова.

Згодом український сегмент Фейсбуку і Твіттера почав активно коментувати подію.