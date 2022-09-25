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Ракурс
Букінгемський палац опублікував перше фото місця поховання Єлизавети II

Букінгемський палац опублікував перше фото місця поховання Єлизавети II

25 вер 2022, 10:57
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Королівська родина Великої Британії опублікувала першу фотографію місця поховання Єлизавети II у каплиці короля Георга VI у Віндзорі.





На знімку в Інстаграм Букінгемського палацу зображено камінь, встановлений на підлозі каплиці в оточенні букетів квітів та вінків.

Букінгемський палац опублікував перше фото місця поховання Єлизавети II

На меморіальній плиті також вигравіювано імена та роки життя її батьків та чоловіка-консорта: «Георг VI 1895−1952», «Єлизавета 1900−2002», «Єлизавета II 1926−2022» та «Філіп 1921−2021».

Як зазначає CNN, плита вирізана вручну із бельгійського чорного мармуру. Напис виконаний із латуні.

Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й 14 країн Співдружності та склав присягу.

Джерело: Ракурс


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