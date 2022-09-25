Букингемский дворец опубликовал первое фото места захоронения Елизаветы II

https://racurs.ua/n175108-bukingemskiy-dvorec-opublikoval-pervoe-foto-mesta-zahoroneniya-elizavety-ii.html

Ракурс

Королівська родина Великої Британії опублікувала першу фотографію місця поховання Єлизавети II у каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

На знімку в Інстаграм Букінгемського палацу зображено камінь, встановлений на підлозі каплиці в оточенні букетів квітів та вінків.

На меморіальній плиті також вигравіювали імена та роки життя її батьків та чоловіка-консорта: «Георг VI 1895−1952», «Єлизавета 1900−2002», «Єлизавета II 1926−2022» та «Філіп 1921−2021».

Як зазначає CNN, плита вирізана вручну із бельгійського чорного мармуру. Напис виконаний із латуні.

Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й 14 країн Співдружності та склав присягу.