Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Букингемский дворец опубликовал первое фото места захоронения Елизаветы II

Букингемский дворец опубликовал первое фото места захоронения Елизаветы II

25 сен 2022, 10:57
999

Королівська родина Великої Британії опублікувала першу фотографію місця поховання Єлизавети II у каплиці короля Георга VI у Віндзорі.





На знімку в Інстаграм Букінгемського палацу зображено камінь, встановлений на підлозі каплиці в оточенні букетів квітів та вінків.

Букінгемський палац опублікував перше фото місця поховання Єлизавети II

На меморіальній плиті також вигравіювали імена та роки життя її батьків та чоловіка-консорта: «Георг VI 1895−1952», «Єлизавета 1900−2002», «Єлизавета II 1926−2022» та «Філіп 1921−2021».

Як зазначає CNN, плита вирізана вручну із бельгійського чорного мармуру. Напис виконаний із латуні.

Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й 14 країн Співдружності та склав присягу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров