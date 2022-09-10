Чарльз III официально провозглашен новым королем Британии

Король Карл III и Камилла, королева-консорт в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/n174620-charlz-iii-oficialno-provozglashen-novym-korolem-britanii.html

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Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й 14 країн Співдружності та склав присягу.

Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє The Guardian.

Церемонія відбулася в Сент-Джеймсському палаці у Лондоні. Сама коронація відбудеться за кілька місяців.

На церемонії були присутні члени королівської родини, премʼєр-міністр Великої Британії Ліз Трасс та її попередник на цій посаді Борис Джонсон.

Одним із першим указів Чарльза III стало розпорядження зробити день поховання королеви Єлизавети II вихідним.

Ця церемонія не робить 73-річного Чарльза королем — це сталося автоматично після смерті Єлизавети II, але підтверджує його як короля. Під час церемонії він поклявся з Божою допомогою присвятити «те, що залишилося мені від мого життя», «виконанню важкого завдання, яке було покладено на мене».

У тронному залі в Сент-Джеймському палаці відбулося підписання королівської прокламації та присяги зберегти церкву Шотландії — у Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою. Присяга англіканської церкви буде складена пізніше.

Згодом цю прокламацію зачитали з балкона Сент-Джеймського палацу. Відразу після цього має відбуватися її зачитування на Королівській біржі в лондонському Сіті в присутності лорда-мера Лондона, а також в низці міст та інших країнах Співдружності.

Джерело: The Guardian