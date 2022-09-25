За добу ЗСУ знищили чотири літаки, вертоліт Ка-52 та одну ракету

https://racurs.ua/ua/n175107-za-dobu-zsu-znyschyly-chotyry-rosiyskyh-litaky-vertolit-ka-52-ta-odnu-raketu.html

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За добу Збройні сили України знищили кілька повітряних цілей ворога: два Су-34, Су-30, Су-25 та вертоліт Ка-52. По всьому є відеопідтвердження, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗС України.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, п’ять пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ і артилерії, серед них «Ураган», та два склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Авіація Сил оборони завдала 26 ударів — підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, вранці, 25 вересня, ворог атакував Одесу іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, один з яких було збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь».

Раніше відео філігранної роботи зі знищення ворожого СУ-30 на Харківщині опублікував міністр оборони Олексій Резніков.