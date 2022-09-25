Зеленський звернувся до росіян через мобілізацію - Зараз вирішується, чи закінчиться ваше життя

https://racurs.ua/ua/n175106-zelenskyy-zvernuvsya-do-rosiyan-cherez-mobilizaciu-zaraz-vyrishuietsya-chy-zakinchytsya-vashe.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський увечері 24 вересня знову звернувся до громадян росії з приводу мобілізації, що почалася в рф. Він пообіцяв не розкривати як саме росіяни потрапляють у полон.

Зеленський закликав росіян не брати повістки, переховуватись чи здаватися в полон. З такою заявою український президент виступив у відеозверненні за підсумками 213 дня війни.

Зараз ключовий момент для вас усіх: час, коли вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від цієї злочинної мобілізації краще, ніж бути скаліченим і ще потім відповідати перед судом за участь у агресивній війні. Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї.

21 вересня, коли путін оголосив про нібито часткову мобілізацію в рф, Зеленський також закликав росіян протестувати, боротися, бігти «чи здаватися в український полон».