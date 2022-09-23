Втікають навіть на самокатах - росіяни намагаються уникнути мобілізації і штурмують кордони

https://racurs.ua/ua/n175064-vtikaut-navit-na-samokatah-rosiyany-namagautsya-unyknuty-mobilizaciyi-i-shturmuut-kordony-video.html

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Тисячі росіян призовного віку намагаються уникнути мобілізації та залишити країну. Такого «патріотизму» в Кремлі не чекали. Цими днями величезні черги утворилися на наземних прикордонних переходах до Казахстану, Грузії та навіть Монголії.

На російсько-грузинському кордоні біля переходу Верхній Ларс зібралася така кількість машин, що, за прогнозами, знадобиться не менш як доба, щоб дістатися до прикордонників. На цьому пункті часто бувають великі черги у туристичний сезон. Але свідки кажуть, що нічого подібного ніколи не бачили.

Деякі черги на кордоні росії з Грузією сягнули вже 15 км.

Кордон заборонено переходити пішки — але як виявилося, велосипед, самокат та ролики зараховуються, як транспорт, що й каже автор цього відео. У соцмережах публікують відео, де на узбіччі дороги стоять машини, забиті коробками із самокатами, їх продають підприємливі місцеві жителі.

Величезні черги також на наземних прикордонних переходах до Казахстану та Монголії.

На кордоні із Казахстаном зараз справжній ажіотаж. Автомобілі почали шикуватися в багатокілометрові черги увечері 22 вересня, коли диктатор ощасливив своїх підданих указом про мобілізацію.

Серед тих, хто поспішає виїхати з росії багато чоловіків призовного віку. Ті, кому вдалося проїхати до Казахстану, активно шукають житло. Це вже вплинуло на вартість оренди. У деяких пунктах перетину черги кілометрові.

Згідно із заявою казахстанських прикордонників, чотири із 30 прикордонних переходів особливо завантажені, точних цифр вони не наводять.

Очевидець, який відмовився назвати своє ім’я, повідомив Reuters, що він стоїть у пробці на кордоні з ранку четверга. За його словами, у черзі перебуває багато людей призовного віку.

Як раніше повідомляв «Інтерфакс», влада Казахстану заявила, що не обмежуватиме в’їзд росіян до країни.

BBC повідомила, що російські чоловіки змушені проходити додаткові перевірки при вильоті з московських аеропортів, а також з Мінеральних Вод та Єкатеринбурга.

Повідомляється, що чоловікам-власникам біометричних паспортів не дозволяють проходити через автоматичні ворота, а натомість відправляють їх на звичайну перевірку.

Там їм ставлять питання про те, де і ким служив пасажир, що виїжджає, куди і навіщо він їде, коли планує повернутися, та інші. У тих, хто не служив, можуть запитати, чому так вийшло. Після опитування чоловіків все ж таки пропускають через кордон.

У Кремлі тим часом назвали «перебільшенням» та «фейком» інформацію про ажіотаж на російських кордонах.