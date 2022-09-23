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Ракурс
ППО приземлила за день шість "Шахідів"

ППО приземлила за день шість «Шахідів» і Су-25 (ВІДЕО)

23 вер 2022, 19:07
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Українська протиповітряна оборона (ППО) вчиться ефективніше збивати нову зброю, яку застосовує російський окупант — дрони-камікадзе.





23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які московити маркують як «Герань».

Станом на 18.00 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

У Дніпропетровській області ППО збила два російські дрони. Одне з уражень потрапило на відео.

Джерело: Ракурс


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