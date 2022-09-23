ППО приземлила за день шість "Шахідів"

https://racurs.ua/ua/n175062-ppo-pryzemlyla-za-den-shist-shahidiv-i-su-25-video.html

Ракурс

Українська протиповітряна оборона (ППО) вчиться ефективніше збивати нову зброю, яку застосовує російський окупант — дрони-камікадзе.

23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які московити маркують як «Герань».

Станом на 18.00 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

У Дніпропетровській області ППО збила два російські дрони. Одне з уражень потрапило на відео.