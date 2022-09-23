Нардепи просили для родичів перепустки для комендантської години та перетину кордону - НАЗК назвало прізвища

https://racurs.ua/ua/n175061-nardepy-prosyly-dlya-rodychiv-perepustky-dlya-komendantskoyi-godyny-ta-peretynu-kordonu-nazk.html

Ракурс

Два нардепи просили для родичів дозволи на переміщення під час комендантської години та на перетин кордону.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції 23 вересня повідомили, що ідеться про депутата партії «Слуга народу» Анатолія Остапенка та депутата групи «Довіра» Василя Петьовку.

Остапенко скористався своїм правом на депутатське звернення та написав до голови Житомирської обласної військової адміністрації, аби його сину дозволили їздити машиною під час комендантської години.

Петьовка звернувся до голови Закарпатської ОВА, аби його сину, двоюрідному брату та батьку дружини сина дозволили вільно перетинати державний кордон.

НАЗК склало адміністративні протоколи на цих народних депутатів, які скористалися своїми повноваженнями в особистих цілях під час війни.

«Ракурс» раніше повідомляв, що виїзд за кордон заборонила ДПС ще одній категорії громадян. Студенти, які вчаться за кордоном, не можуть почати заняття. З 15 вересня їх не випускають з України. Державна прикордонна служба пояснює: причина у зловмисниках, які масово підробляють студентські документи, аби незаконно виїхати з країни й уникнути мобілізації. Тим часом в іноземних вишах уже розпочався навчальний рік.