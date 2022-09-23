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На Одещині збили безпілотник «Шахід», скріншот відео

Іранський «Шахід» збили над Одесою (ВІДЕО)

23 вер 2022, 15:34
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Над центом Одеси сьогодні, 23 вересня, були помічені безпілотники «Шахід» іранського виробництва, які безпілотники російська армія використовує у війні проти України.





Принаймні одного з них збили сили ППО, повідомляє видання «Думская».

Момент влучання у безпілотник, котре, за попередньою інформацією, сталося в районі порту, потрапив на відео.

Водночас у місті зафіксовано ворожі влучання по цивільних об'єктах.

В Оперативному командуванні «Південь» уточнили, що Одесу атакували дронами-камікадзе з моря, одна людина загинула. Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. Один дрон збили над морем.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 вересня, українські зенітні ракетні підрозділи знищили чотири безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, які росіяни маркують як «Герань-2».

Джерело: «Думская»


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