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Ракурс
ЗСУ знищили чотири БПЛА «Shahed-136», фото: Міноборони України

Чотири іранські безпілотники збили ЗСУ за добу (ІНФОГРАФІКА)

23 вер 2022, 11:04
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Українські зенітні ракетні підрозділи за минулу добу, 22 вересня, знищили сім БПЛА ворога.





Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Знищено такі повітряні цілі:

  • три БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • чотири безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, які росіяни маркують, як «Герань-2».

Крім того:

  • авіацією Повітряних сил ЗСУ здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках; бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі;
  • винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 «HARM». Уражено до 10 позицій ППО противника.

Нагадаємо, рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже понад 56 тис. особового складу.

Джерело: Ракурс


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