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Ракурс
Рашисти розпочали псевдореферендуми, фото: Андрій Цаплієнко

Рашисти розпочали «референдуми» на окупованих територіях

23 вер 2022, 10:43
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Російські окупанти розпочали проводити так звані «референдуми» щодо «приєднання» до рф на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.





Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема:

  • у так званій «ДНР» окупанти повідомили, що «голосування» відбувається по всій контрольованій ними території;
  • у так званій «ЛНР» стверджують, що всі «бюлетені» доправлено на виборчі дільниці, в «з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням»;
  • в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почали ходити за адресами громадян для збору підписів. Наступного тижня рашисти обіцяють відкрити 394 дільниці для «голосування»;
  • на Херсонщині рашисти стверджують, що всі дільниці відкрилися «відповідно до своїх маршрутних листів, які готували на сьогоднішній день».

Також рашисти повідомляють, що відкрили «виборчі дільниці» у рф — в Єврейській автономній області, на Камчатці та на Сахаліні.

Водночас у соцмережах з’являються свідчення, що жителі окупованих територій намагаються уникати участі у «референдумі».

Рашисти розпочали псевдореферендуми, фото: Андрій Цаплієнко

Джерело: Ракурс


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