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Захисники України знищили вже понад 56 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
550 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175043-550-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 56 тис. 60 осіб.
За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 254 танків;
- 4 тис. 796 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 355 одиниць артилерійських систем;
- 326 одиниць РСЗВ;
- 170 одиниць засобів ППО;
- 254 літаки;
- 219 гелікоптерів;
- 950 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 240 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 659 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 126 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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