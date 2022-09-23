Захисники України знищили вже понад 56 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n175043-550-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 56 тис. 60 осіб.

За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 254 танків;

4 тис. 796 бойових броньованих машин;

1 тис. 355 одиниць артилерійських систем;

326 одиниць РСЗВ;

170 одиниць засобів ППО;

254 літаки;

219 гелікоптерів;

950 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

240 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 659 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

126 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.