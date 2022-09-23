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Защитники Украины уничтожили уже более 56 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

550 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

23 сен 2022, 09:59
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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 56 тис. 60 осіб.





За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 254 танків;
  • 4 тис. 796 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 355 одиниць артилерійських систем;
  • 326 одиниць РСЗВ;
  • 170 одиниць засобів ППО;
  • 254 літаки;
  • 219 гелікоптерів;
  • 950 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 240 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 659 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 126 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Источник: Ракурс


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