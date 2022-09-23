Рашисты начали «референдумы» на оккупированных территориях

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Рашисты начали псевдореферендумы, фото: Андрей Цаплиенко
Рашисты начали «референдумы» на оккупированных территорияхhttps://racurs.ua/n175044-rashisty-nachali-referendumy-na-okkupirovannyh-territoriyah.htmlРакурс
Російські окупанти розпочали проводити так звані «референдуми» щодо «приєднання» до рф на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляють російські ЗМІ.
Зокрема:
- у так званій «ДНР» окупанти повідомили, що «голосування» відбувається по всій контрольованій ними території;
- у так званій «ЛНР» стверджують, що всі «бюлетені» доправлено на виборчі дільниці, в «з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням»;
- в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почали ходити за адресами громадян для збору підписів. Наступного тижня рашисти обіцяють відкрити 394 дільниці для «голосування»;
- на Херсонщині рашисти стверджують, що всі дільниці відкрилися «відповідно до своїх маршрутних листів, які готували на сьогоднішній день».
Також рашисти повідомляють, що відкрили «виборчі дільниці» у рф — в Єврейській автономній області, на Камчатці та на Сахаліні.
Водночас у соцмережах з’являються свідчення, що жителі окупованих територій намагаються уникати участі у «референдумі».
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