Рашисты начали «референдумы» на оккупированных территориях

Рашисты начали псевдореферендумы, фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n175044-rashisty-nachali-referendumy-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

Ракурс

Російські окупанти розпочали проводити так звані «референдуми» щодо «приєднання» до рф на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема:

у так званій «ДНР» окупанти повідомили, що «голосування» відбувається по всій контрольованій ними території;

у так званій «ЛНР» стверджують, що всі «бюлетені» доправлено на виборчі дільниці, в «з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням»;

в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області почали ходити за адресами громадян для збору підписів. Наступного тижня рашисти обіцяють відкрити 394 дільниці для «голосування»;

на Херсонщині рашисти стверджують, що всі дільниці відкрилися «відповідно до своїх маршрутних листів, які готували на сьогоднішній день».

Також рашисти повідомляють, що відкрили «виборчі дільниці» у рф — в Єврейській автономній області, на Камчатці та на Сахаліні.

Водночас у соцмережах з’являються свідчення, що жителі окупованих територій намагаються уникати участі у «референдумі».