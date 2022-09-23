ВСУ уничтожили четыре БПЛА «Shahed-136», фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n175045-chetyre-iranskih-bespilotnika-sbili-vsu-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Українські зенітні ракетні підрозділи за минулу добу, 22 вересня, знищили сім БПЛА ворога.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Знищено такі повітряні цілі:

три БПЛА оперативно-тактичного рівня;

чотири безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, які росіяни маркують, як «Герань-2».

Крім того:

авіацією Повітряних сил ЗСУ здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках; бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі;

винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 «HARM». Уражено до 10 позицій ППО противника.

Нагадаємо, рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже понад 56 тис. особового складу.