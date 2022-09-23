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ВСУ уничтожили четыре БПЛА «Shahed-136», фото: Минобороны Украины
Четыре иранских беспилотника сбили ВСУ за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175045-chetyre-iranskih-bespilotnika-sbili-vsu-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Українські зенітні ракетні підрозділи за минулу добу, 22 вересня, знищили сім БПЛА ворога.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Знищено такі повітряні цілі:
- три БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- чотири безпілотники-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва, які росіяни маркують, як «Герань-2».
Крім того:
- авіацією Повітряних сил ЗСУ здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках; бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі;
- винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 «HARM». Уражено до 10 позицій ППО противника.
Нагадаємо, рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже понад 56 тис. особового складу.
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